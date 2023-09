Câmara de Osasco abre edital para construção de nova sede

A Câmara Municipal de Osasco lança nesta quinta-feira (21) um edital de licitação que vai definir a empresa responsável pelas obras de construção do novo prédio. Ele será erguido na Rua Narciso Sturlini, em parte do terreno onde anteriormente funcionava a fábrica Adamas do Brasil.

Além de serem mais modernas e acessíveis, as novas instalações do Legislativo osasquense vão contar com iniciativas que geram mais economia e diminuição do impacto ao meio ambiente, entre elas o reuso das águas da chuva e aproveitamento de luz natural.

A nova sede terá quatro pavimentos, que abrigarão todos os gabinetes e os setores administrativos e técnicos da Casa de Leis. Trata-se da terceira sede da Câmara Municipal de Osasco. Em 1962, ela foi instalada em um pequeno prédio na Avenida Marechal Rondon, no Centro. Já as atuais instalações da Avenida dos Autonomistas foram inauguradas em 1977, em um casarão que outrora foi sede do Fórum e da Prefeitura de Osasco.

Instalações obsoletas

Atualmente, os prédios da Câmara Municipal não dispõem de espaço e estrutura necessários para abrigar seguramente todos os seus setores. O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), defende que as instalações do Legislativo estejam de acordo com o tamanho e desenvolvimento da cidade.

“Osasco merece uma Câmara Municipal com instalações condignas, para assim proporcionar maior participação popular. Na nova Câmara, vamos ter espaço suficiente para debatermos juntos e confrontar ideias. Essa parceria é fundamental para que a cidade de Osasco continue nesse ritmo acelerado de desenvolvimento”, disse o presidente.

A expectativa, segundo a Câmara, é que o início das obras ocorra ainda neste ano de 2023. “Sabemos que na Casa Legislativa o poder é compartilhado e o presidente pode ter a ideia. Porém, precisa do apoio de todos os pares, que estão na Câmara representando a voz povo osasquense”, completou Carmônio.