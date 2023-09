Linhas da EMTU que atendem Osasco e região ganham 30 novos ônibus

Cinco linhas gerenciadas pela EMTU (Empresas Metropolitana de Transportes Urbanos) que atendem Osasco e região começaram a operar com 30 novos ônibus zero quilômetro.

Os veículos são da frota da Viação Pirajuçara, que circulam desde segunda-feira (18) em Osasco, Taboão da Serra, Embu das Artes e São Paulo, beneficiando cerca de 40 mil passageiros por dia.

Os novos ônibus são modelos Mercedes-Benz com carroceria Caio Apache Vip V, com motor Euro 6, que emite menos poluentes. Os ônibus são equipados com ar-condicionado, wi-fi, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Confira abaixo as linhas beneficiadas com os novos veículos:

213 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/ Osasco (Terminal Largo de Osasco);

178 – Embu das Artes (Jardim Vazame)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo);

587 – Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre)/ São Paulo (Metrô Campo Limpo);

079 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia);

300 – Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu)/São Paulo (Metrô Vila Sônia).