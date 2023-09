Com passagens por crimes sexuais, suspeito de abusar de menina de 11 anos é preso em motel de Carapicuíba

Com passagens por crimes sexuais, suspeito de abusar de menina de 11...

A caçada ao homem com passagem pela polícia por crimes sexuais e que é suspeito de ter abusado da enteada de 11 anos, em Jandira, chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (20). Josenildo Vieira de Carvalho, de 41 anos, tentou se esconder dentro de um motel, em Carapicuíba, e foi preso, por volta das 3h.

As informações são do “Brasil Urgente”, da Band. Segundo reportagem exibida nesta tarde, o homem teria confessado à polícia que teve relações sexuais com a menina. Em seguida, conduziu os policiais ao local onde manteve a vítima em cativeiro por três dias.

A área de mata fica às margens de uma rodovia, mas é de difícil acesso e visibilidade. No local, os policiais encontraram uma cabana de lona e diversas embalagens de doces e chocolates. O delegado Sérgio Augusto, responsável pelo caso, disse que o criminoso seduzia a menina com doces, balas e refrigerantes.

Josenildo estava morando com a mãe da vítima há cerca de um mês. No último fim de semana, inventou que buscaria um bolo para a companheira e chamou a criança para acompanhá-lo, mas ambos não voltaram para casa.

Desesperada sem saber do paradeiro da filha, a mulher foi registrar o desaparecimento da menina na delegacia de Jandira, onde descobriu que o parceiro tinha diversas passagens por crimes sexuais e roubo.

A ficha criminal de Josenildo é extensa. Os primeiros crimes foram cometidos na região, nos anos 1999, quando ele ainda era menor de idade. O indivíduo chegou a ficar na antiga Febem, mas foi liberado após três anos. Em 2005, abusou sexualmente de uma mulher, foi condenado e pegou 14 anos de prisão e foi solto em 2020.

Na terça-feira (19), três dias após ter saído de casa com a menina, Josenildo foi reconhecido por um motociclista quando passava por uma estrada de São Roque com a criança na garupa da bicicleta. O motociclista o abordou e prestou socorro à menina: “Ela começou a gritar ‘tio, tio, me ajuda’”, contou o homem à Record TV.

A menina foi levada ao Conselho Tutelar, encaminhada à Santa Casa de São Roque e já está com a família. A polícia pediu a prisão preventiva de Josenildo, que foi levado à delegacia de Jandira. Também foi solicitado um laudo para comprovar o abuso.