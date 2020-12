Câmara de Osasco aprova folga remunerada no dia do aniversário dos servidores do município

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, em primeira discussão, na manhã desta terça-feira (22), projeto de lei (PL) que estabelece que os servidores do município ganhem um dia de folga remunerada no aniversário.

publicidade

O PL 539/2017 é de autoria do vereador Tinha Di Ferreira (Republicanos) e recebeu 16 votos favoráveis dos vereadores.

“É justo que o servidor mereça folga no dia do seu aniversário para poder festejar essa data especial junto com seus familiares e os mais próximos”, afirma o autor, na Justificativa da proposta. “A instituição de tal benefício ao servidor público, pela administração municipal, também representará uma forma de valorização do trabalhador”, completa Tinha Di Ferreira.

publicidade