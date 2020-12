Um Príncipe em Nova York 2 tem trailer divulgado; confira

O Amazon Prime Video divulgou nesta terça-feira (22) o trailer de Um Príncipe em Nova York 2, que estreia na plataforma em 5 de março de 2021.

Na continuação quase 33 anos após a estreia do primeiro filme, o recentemente coroado Rei Akeem (Eddie Murphy) e seu confidente Semmi (Arsenio Hall) voltam aos EUA quando ficam sabendo da existência de um filho (Jermaine Fowler) com uma mulher americana (Leslie Jones), sendo um improvável herdeiro do trono de Zamunda.

O filme estrearia nos cinemas em agosto deste ano, mas os responsáveis alteraram os planos por conta da pandemia de covid-19.