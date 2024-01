Câmara de Osasco retoma sessões na próxima semana

Após o período de recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Osasco retoma as atividades em plenário na próxima quinta-feira, dia 1 de fevereiro, com a primeira sessão ordinária do ano a partir das 15h.

publicidade

Como de praxe, é esperada a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e de outras autoridades municipais durante os trabalhos da primeira sessão de 2024, que é o último ano da atual legislatura. Em outubro, serão realizadas as eleições municipais em todo o país.

Todas as sessões plenárias da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco, com tradução em Libras, no canal 3 da Megabit Telecom e pela Internet.