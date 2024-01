Portal do Trabalhador de Osasco divulga 15 vagas de ajudante de cozinha

O Portal do Trabalhador de Osasco divulgou hoje (22) nas rede sociais que reúne 15 vagas para a função de ajudante de cozinha. O nome da empresa contratante não foi informado.

O salário oferecido ao ajudante de cozinha é de R$ 1.702,47, além de vale transporte, vale alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e parceria com faculdade e cursos de idiomas.

Os requisitos para as vagas são:

6 meses de experiência;

Ensino médio completo;

Disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, nas cidades de Jandira, Itapevi, Osasco e Barueri.

Os interessados devem preencher este formulário até o dia 25/01, quinta-feira. Caso esteja no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.