Mercado Livre e Prefeitura de Osasco vão capacitar empreendedores digitais

O Mercado Livre, gigante do e-commerce que tem sede instalada em Osasco, fechou uma parceria com a Prefeitura de Osasco que visa oferecer capacitação a empreendedores digitais no município. O termo de parceria foi assinado na última quarta-feira (17).

O objetivo da parceria com a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) é a co-criação e execução de um programa voltado para a inclusão digital e a qualificação da rede de empreendedores de Osasco, criando oportunidades para impulsionar os negócios e o desenvolvimento econômico do empreendedor.

A iniciativa busca fortalecer também o empreendedorismo digital na cidade ao longo de 2024, e trazer novas perspectivas de negócios para os microempreendedores que vendem seus produtos ou serviços pela Internet, com a introdução no ecossistema da empresa.

Durante o programa, serão disponibilizadas trilhas de conhecimento sobre Capacitação Empreendedora, Educação Financeira, Gestão de Vendas Digitais, Criação de Marca Digital, Gestão Operacional e Logística, Eventos e Networking, entre outros temas.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) disse que a parceria vai incentivar o empreendedorismo:”Vai gerar muitas oportunidades para a nossa população”. Já o secretário municipal de Tecnologia, Luciano Camandoni, destacou a importância da cooperação entre o poder público e a iniciativa privada. “Essa parceria vai gerar empregos e ideias novas”, finalizou.

A assinatura do Termo de Parceria contou com as presenças do deputado estadual, Gerson Pessoa, do diretor de relações institucionais e governamentais do Mercado Livre, François Martins, além de outros representantes da empresa.