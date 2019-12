Câmara de Osasco vai devolver R$ 10 milhões à Prefeitura

Após o encerramento do ano, a Câmara Municipal de Osasco fará a devolução de R$ 10 milhões ao Poder Executivo Municipal. O presidente do Legislativo, vereador Ribamar Silva, em comum acordo com os demais parlamentares, solicitou do prefeito Rogério Lins (PODE) uma contrapartida ao fazer a devolução dos recursos.

“Pedimos ao prefeito que, deste total, uma parte seja reservada para melhorias na saúde e na infraestrutura, e o restante que seja investido nas obras de construção do novo prédio do Fórum”, disse Ribamar.

A atual Mesa Diretora da Câmara de Osasco prepara-se para fechar seu primeiro ano à frente da Casa de Leis com medidas para garantir o equilíbrio financeiro.

Somando-se aos esforços da atual gestão, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), divulgado neste ano, aponta a Câmara de Osasco como uma das mais baratas do Estado de São Paulo.

Os dados têm como base os valores per capita, ou seja, quanto custa o Legislativo por número de habitante. Dos 645 municípios pesquisados, a Câmara de Osasco ocupa a 466ª colocação. A primeira colocada da lista custa R$ 861,35 por habitante ao ano. Já o Legislativo osasquense tem custo per capita é de apenas R$ 75,02 anuais.

De acordo com o presidente, as principais ações que permitiram a redução de gastos na atual gestão foram a otimização dos contratos e a digitalização dos processos legislativos – o que proporcionou economia dos gastos com aquisição de papel, tornando mais ágeis as atividades parlamentares.