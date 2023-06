Câmara no Seu Bairro: moradores do Primeiro de Maio apresentam demandas a vereadores de Osasco

Câmara no Seu Bairro: moradores do Primeiro de Maio apresentam demandas a...

A primeira sessão do programa “Câmara no Seu Bairro”, do Legislativo de Osasco, foi realizada na última sexta-feira (2), no Jardim Primeiro de Maio. O público lotou o auditório do CEU das Artes.

Participaram desta primeira edição os vereadores Carmônio Bastos (Podemos) – presidente; Ana Paula Rossi (PL), Elsa Oliveira (Podemos), Emerson Osasco (REDE), Fábio Chirinhan, Julião (PSB), Zé Carlos Santa Maria (Patriota), Michel Figueredo (Patriota), Rodrigo Gansinho (PL), Josias da Juco (PSD), Laércio Mendonça (PSD) e Juliana da AtivOZ (PSOL).

A população participou usando o microfone e encaminhando perguntas via formulário. A munícipe Valdete Rodrigues perguntou sobre os prazos para implantação da UBS no Jardim Santa Maria, tendo em vista a dificuldade de atendimento no posto de saúde do bairro.

“O projeto da UBS já está pronto. Vão ser 16 consultórios. Dentro de três meses a obra vai começar e deve durar seis meses”, explicou Zé Carlos Santa Maria.

O morador Arnaldo Rocha perguntou sobre as perdas educacionais geradas pela pandemia de covid-19 e que ações são previstas para repor o déficit. “Na verdade, essa questão do que a educação vai fazer com as perdas de aprendizagem é um desafio não só na cidade de Osasco, mas geral”, respondeu a vereadora Ana Paula Rossi

Ana Paula destacou o esforço da gestão Rogério Lins (Podemos) com a entrega de notebooks interligados à internet para alunos da rede municipal de ensino. De acordo com a parlamentar, a Secretaria de Educação trabalha com o reforço para alunos que apresentam mais dificuldades.

Os moradores da região apresentaram demandas nas áreas de transporte e mobilidade, saúde, limpeza urbana, iluminação e inclusão de pessoas com deficiência.

O presidente da Câmara, Carmônio, disse que a ideia é realizar outras três audiências. Segundo ele adiantou, os próximos encontros devem acontecer no CEU das Artes do Jardim Bonança, CEU José Saramago (Jardim Padroeira) e CEU Zilda Arns (Jardim Elvira).

“Essa é a ideia de levar os trabalhos até os bairros. Ouvir vocês, porque muitas vezes a gente fica um pouco distante da população e não tem noção do que, de fato, está acontecendo”, completou o presidente da Câmara, Carmônio Bastos.

Elsa Oliveira elogiou a participação do público e defendeu maior proximidade entre Câmara e população. “É importante entender o papel do vereador, saber o que ele está fazendo, não só pelo seu bairro, mas pela cidade”, finalizou.