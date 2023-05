Câmara realizará sessões itinerantes nos bairros de Osasco

A Câmara de Osasco informou o início do projeto “Câmara no seu bairro”, que levará sessões itinerantes em diversos pontos da cidade com o objetivo de ampliar a participação popular e entender melhor as demandas da população.

publicidade

Nestas sessões especiais, não haverá votação de projetos. Os vereadores usarão a tribuna normalmente, como na Seção do Expediente. A novidade é que os representantes da sociedade civil poderão se inscrever para fazer uso da palavra na Tribuna Livre.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), explica que a iniciativa quer aproximar o parlamento dos munícipes. “A população poderá falar suas demandas de forma direta e os vereadores também poderão, ao visitar os bairros, ter uma noção real das necessidades dos moradores”, destaca.

publicidade

Conforme a programação definida pela Câmara Municipal, a primeira dessas sessões fora do Plenário Tiradentes está marcada para sexta-feira (2), às 19h. O local escolhido foi o CEU das Artes, que fica na Rua Nelson Mandela, 1313, no Jardim Primeiro de Maio.