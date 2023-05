PAT de Itapevi oferece 370 vagas de emprego a partir de segunda-feira (29)

A partir de segunda-feira (29) o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapevi disponibilizará 370 novas vagas de emprego em diversas áreas. Haverá oportunidades para pessoas com ou sem experiência e que concluíram o ensino fundamental ou médio.

A maioria das vagas é para a função de operador de telemarketing ativo (150), para auxiliar de logística (100) e atendente de lanchonete (45 vagas). Também serão oferecidas oportunidades para o cargo de auxiliar de limpeza (15), pedreiro (10), armador de ferros (10) e carpinteiro (8).

Haverá ainda vagas para operador de torno CNC – Comando Numérico Computadorizado (7), jardineiro (5), assistente de atendimento júnior (2), assistente de crédito júnior (2), instalador de CFTV – Circuito Fechado de Televisão (2), coordenador de produção (2) e mecânico de automóveis (2).

Uma vaga para cada função a seguir: almoxarife de construção civil, ajustador mecânico/montador, operador de cremalheira/guincheiro, assistente de seguros II, instalador de portas e janelas de alumínio, serralheiro de alumínio, serralheiro de aço, técnico de nutrição, assistente de departamento pessoal e motorista de caminhão.

Para valorizar a inclusão, as oportunidades para pedreiro (10 vagas), armador de ferros (10 vagas) e carpinteiro (8 vagas), também estão disponíveis para o público PCD (Pessoas com Deficiência) se candidatar.

Saiba como se candidatar às vagas de emprego no PAT de Itapevi:

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado dentro do Resolve Fácil (Rua José Michelotti, 347 – Cidade Saúde), a partir de segunda-feira (29), para obter mais informações sobre salário, jornada de trabalho, localização da vaga e benefícios. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As oportunidades são uma ação de intermediação de mão-de-obra e para todas as chances é preciso ter mais de 18 anos. O encaminhamento para as vagas é realizado pelo próprio sistema, com base no perfil profissional de cada pessoa.

As vagas também podem ser conferidas através do aplicativo “Sine Fácil”, que está disponível e pode ser baixado nos sistemas Android e IOS. Pelo app ainda é possível emitir a carta de encaminhamento.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (11) 4143-9200.