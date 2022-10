Caminhada de Lula e Haddad em Osasco é cancelada

Os candidatos do Partido dos Trabalhadores à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, não estarão no Calçadão de Osasco para a caminhada que seria realizada nesta segunda-feira (24).

De acordo com o deputado estadual reeleito e coordenador do programa de governo de Haddad, Emidio de Souza, o ato foi cancelado “por conflito de agenda”. “A campanha dos nossos candidatos está muito forte e vai ficar ainda maior nesta reta final”, escreveu Emidio nas redes sociais, neste sábado (22).

“Não é porque eles não vão vir [a Osasco] que nós deixaremos de fazer campanha e lutar por um Estado com oportunidade e um Brasil mais justo. Vamos tomar as ruas e redes para consolidar a vitória do Lula e fazer a virada que SP tanto espera”, concluiu o deputado.

