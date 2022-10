Moradores de Alphaville, Lexa e MC Guimê anunciam fim do casamento

Os funkeiros Lexa e MC Guimê, moradores de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, não são mais um casal. O anúncio da separação, após sete anos de casamento, pegou fãs e seguidores de surpresa neste sábado (22), nas redes sociais.

“Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você está marcado na minha história. O fato é que, por meses, tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados”, escreveu Lexa, ao publicar uma foto do dia em que se casou com o funkeiro osasquense.

Ainda no texto, a artista se dirigiu ao Guimê: “O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”.

Lexa pediu ainda compreensão de todos que acompanharam o casal por anos. Guimê também publicou um texto para anunciar o fim do casamento. “Aprendemos muito juntos e por mais que não se trate de um ‘final feliz’ nesse momento, o que mais tivemos foi amor, respeito, compaixão, carinho e cuidado um para com o outro”, disse.

“Léa é e foi simplesmente a pessoa mais incrível que já me relacionei até hoje. Nosso casamento não foi perfeito porque isso não existe. Mas em cada detalhe foi maravilhoso estar ao seu lado”, continuou Guimê. “Saiba que pode contar comigo pra tudo e pra terminar esse texto eu quero te agradecer muito, por tudo”, finalizou.