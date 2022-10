Etec de Barueri oferece 350 vagas em cursos de enfermagem, recursos humanos e mais; confira

As inscrições do vestibulinho para o primeiro semestre de 2023 da Escola Técnica (Etec), do governo estadual, estão abertas. Na Etec de Barueri, são oferecidas 350 vagas em quatro cursos, uma especialização e no ensino médio integrado.

publicidade

As opções de cursos gratuitos disponíveis na unidade, que fica na rua João Batista Soares, 440, Novo Centro, são:

Desenvolvimento de sistemas (noite – 40 vagas)

Enfermagem (tarde – 40 vagas)

Recursos humanos (noite – 40 vagas)

Segurança do trabalho (noite – 40 vagas)

Especialização em enfermagem no atendimento em urgência e emergência extra-hospitalar (noite – 30 vagas)

Também há vagas para estudantes que desejam cursar o ensino médio integrado com habilitação em administração, contabilidade, informática para Internet e recursos humanos.

publicidade

Na região, além de Barueri, foram abertas mais de 2,6 mil vagas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira.

As inscrições vão até o dia 18 de novembro no site Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 33.