Etec abre mais de 2,6 mil vagas em Osasco, Barueri, Itapevi e região

Estão abertas as inscrições do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etec) para o primeiro semestre de 2023. Na região, as Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira oferecem, juntas, mais de 2.600 vagas.

Entre as opções de cursos gratuitos estão: finanças, recursos humanos, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, contabilidade, enfermagem, logística, administração, multimídia, processos fotográficos, design gráfico e marketing.

Também há vagas para estudantes que queiram cursar o ensino médio integrado com habilitação em nutrição e dietética, meio ambiente, administração, contabilidade, informática para internet, entre outros.

As inscrições vão até às 12h do dia 18 de novembro, no site www.vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 33. O exame está previsto para ser realizado no dia 18 de dezembro.

Confira lista de cursos oferecidos nas Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Jandira

OSASCO

Etec Prof. André Bogasian

Rua Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim

Telefone: (11) 3685-4945 / (11) 3683-4309

Cursos oferecidos

Administração (Noite – 40 vagas)

Desenvolvimento de Sistemas (EaD – On-line)

Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Marketing (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (Período: Manhã – 40 vagas/ Tarde – 40 vagas)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Guia de Turismo – (EaD – On-line)

Logística (Noite – 40 vagas)

Marketing (Noite – 40 vagas)

Recursos Humanos (Noite – 40 vagas)

Transações Imobiliárias – (EaD – On-line)

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios

Telefone: (11) 3602-5441 / (11) 3602-5327

Cursos oferecidos

Contabilidade (Noite – 40 vagas)

Ensino Médio – Matemática e suas Tecnologias (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Meio Ambiente – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Nutrição e Dietética – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Química – (Manhã e tarde – 80 vagas)

Nutrição e Dietética (Noite – 40 vagas)

Química (Noite – 40 vagas)

Segurança do Trabalho (Noite – 40 vagas)

BARUERI

Etec Antônio Furlan

Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro – Caixa Postal 06401135

Telefone: (11) 4163-4655 / (11) 4163-4659

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas (Noite – 40 vagas)

Enfermagem (Tarde – 40 vagas)

Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar [Especialização] (Noite – 30 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Contabilidade – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática Para Internet – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (Manhã – 40 vagas)

Recursos Humanos (Noite – 40 vagas)

Segurança do Trabalho (Noite – 40 vagas)

CARAPICUÌBA

Etec – Extensão Fatec Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia

Cursos oferecidos

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (Tarde – 40 vagas)

Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia

Cursos oferecidos

Administração – com até 20% online (Tarde – 40 vagas/ Noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Design Gráfico – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Multimídia – (Tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Processos Fotográficos – (Tarde – 40 vagas)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Multimídia (Noite – 40 vagas)

Processos Fotográficos (Noite – 40 vagas)

COTIA

Etec de Cotia

Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura

Telefone: (11) 4148-2099 / (11) 4614-3093

Cursos oferecidos

Administração (Noite – 40 vagas)

Contabilidade (Noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (Noite – 40 vagas)

ITAPEVI

Etec de Itapevi

Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, s/nº – São João

Cursos oferecidos

Administração (Noite – 40 vagas)

Desenvolvimento de Sistemas (Noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Manhã – 80 vagas)

Logística (Noite – 40 vagas)

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha

Cursos oferecidos

Contabilidade (Noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Informática para Internet – (Manhã e tarde – 80 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Logística – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (Manhã e tarde – 40 vagas)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Segurança do Trabalho (Noite – 40 vagas)

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira

Rua Fernão Dias Falcão, 196 – Centro

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas – com até 20% online (Noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (Manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – (Tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação de Jogos Digitais – (Tarde – 40 vagas)

Recursos Humanos (Noite – 40 vagas)

JANDIRA

Etec Prefeito Braz Paschoalin

Rua Elton Silva, nº 140 – Centro

Cursos oferecidos

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (Manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (Manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

Finanças (Noite – 40 vagas)

Serviços Jurídicos (Noite – 40 vagas)

Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa

Administração (40 vagas)