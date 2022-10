Linha que passa pelo Parque Ecológico de Barueri vai ter mais viagens aos domingos e feriados

A BB Tranportes, que opera a linha T131 (Terminal Barueri – 18 do Forte), informa que a partir desse domingo (23) a rota passará a ter mais viagens.

publicidade

O objetivo é oferecer mais opções para quem deseja ir ao Parque Ecológico de Barueri, por exemplo, que está no itinerário na linha.

Veja como ficam os horários da linha a partir desse domingo.

publicidade

DOMINGOS E FERIADOS

Partidas do Terminal Barueri até o 18 do Forte:

5h15, 18h

publicidade

Partidas do 18 do Forte até o Terminal Barueri:

5h40, 18h20

Partidas do Terminal Barueri para o Pq. Ecológico via 18 do Forte:

7h20, 8h20, 9h20, 11h25, 12h25, 13h30, 14h35, 15h45, 17h

Partidas do Pq. Ecológico para o Terminal Barueri via 18 do Forte:

7h50, 8h50, 9h50, 11h55, 12h55, 14h05, 15h10, 16h30, 17h30