Grátis: Dia das Bruxas terá caça aos doces e oficina de slime no Raposo Shopping

Para comemorar o Dia das Bruxas, o Raposo Shopping promove, nos dias 22, 23, 29 e 30 de outubro, das 14h às 20h, atividades gratuitas para as crianças. Além da tradicional caça aos doces, os pequenos poderão se divertir com oficinas criativas.

A aventura começa no piso Raposo. Em cada sessão de aproximadamente uma hora, até 10 crianças terão que percorrer por um circuito à caça de “doces ou travessuras”.

Nas oficinas infantis, nos dias 22 e 29, serão confeccionadas marionetes de fantasminhas. Já nos dias 23 e 30 de outubro, tem a oficina “Baba de Bruxa”, na qual os pequenos vão colocar as mãos na massa (gosmenta!) para criar suas próprias slimes.

Todas as atividades são gratuitas e voltadas às crianças de 3 a 10 anos de idade. Para participar, o responsável deve fazer a pré-reserva a partir do resgate do cupom por meio do aplicativo do Shopping, que está disponível para download na Play Store e na Apple Store.

SERVIÇO

Dia das Bruxas no Raposo Shopping

Oficinas infantis e Caça aos Doces

Onde: Piso Raposo / Quando: dias 22, 23, 29 e 30, das 14h às 20h – entrada da última turma às 19h

Quanto: gratuito

Classificação: de 3 a 10 anos

Inscrições: pelo aplicativo do Shopping, disponível para download na Apple Store e Play Store

Mais informações em www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3732-5002