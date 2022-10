Caminhada neste sábado (22) marca o Outubro Rosa em Barueri

Neste sábado (22), a Secretaria da Mulher de Barueri realiza uma caminhada dentro das ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama.

A Caminhada Rosa será pelas ruas de Barueri com saída a partir das 8h, com concentração no Boulevard Central e destino final o prédio da Secretaria da Mulher (Av. Sebastião Davino dos Reis, 756 – Jardim Tupanci).

Os participantes podem fazer sua inscrição no link: https://bit.ly/pmbcaminhada para garantir uma camiseta do evento.

