“Combatemos ódio e intolerância com amor”, diz prefeito Rogério Lins ao cobrir pichação de suástica em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), apagou uma suástica, símbolo que faz alusão ao nazismo, que havia sido pichada em um muro na cidade. Ele cobriu a pichação com spray de tinta e registrou a ação em vídeo publicado hoje (20), no Instagram.

No vídeo, o prefeito diz que recebeu as imagens da pichação no muro por meio das redes sociais e decidiu ir até o local. “Essa demarcação demonstra intolerância e ódio. E, na nossa cidade, onde tiver esse tipo de marca, nós vamos combater com amor”, declarou.

