Adolescente confessa assassinato dos pais e irmã na zona oeste de São Paulo

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta segunda-feira (20) após confessar à polícia que assassinou seus pais e sua irmã dentro de casa, na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo.

publicidade

De acordo com as autoridades, o menor ligou para a Polícia Militar na noite de domingo (19) e admitiu ter matado a família usando a arma de fogo do pai, que era Guarda Civil Municipal em Jundiaí.

Ele alegou ter cometido o crime na última sexta-feira (17) por estar com raiva dos pais, que haviam confiscado seu celular. Os corpos das vítimas, Isac Tavares Santos, 57 anos, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e Letícia Gomes Santos, 16 anos, foram encontrados com marcas de tiros e já em decomposição.

publicidade

O caso foi registrado como ato infracional por homicídio, feminicídio, posse ilegal de arma e vilipêndio de cadáver.