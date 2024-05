Cotia leva vacina contra a gripe à Feira Noturna

Na próxima quarta-feira (22), a Secretaria de Saúde de Cotia promoverá uma ação noturna de vacinação contra a Influenza, das 17h às 20h30, em uma tenda montada na Feira Noturna de Cotia, em frente à Prefeitura.

A iniciativa visa facilitar o acesso à imunização para a população a partir de 5 anos de idade, sem limite máximo de idade. Para as crianças menores de 5 anos, a vacina continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Os interessados em receber a dose do imunizante devem comparecer ao local portando documento oficial com foto. No caso das crianças, é obrigatória a apresentação da caderneta de vacinação.

A vacina contra a gripe é crucial para aumentar a proteção contra infecções respiratórias agudas, que podem ser graves e, em alguns casos, levar à morte. O vírus da Influenza acomete o sistema respiratório e é altamente contagioso, tornando a vacinação a forma mais eficiente de se prevenir.