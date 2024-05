Festival gastronômico retorna a Osasco no feriadão da semana que vem com entrada gratuita e shows de rock

Festival gastronômico retorna a Osasco no feriadão da semana que vem com...

O Burning Fest Batalha de Assadores retorna a Osasco no feriado prolongado da próxima semana, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Com entrada gratuita, o festival será realizado das 12h às 22h, no estacionamento da Prefeitura.

No evento, o público poderá saborear uma variedade de cortes e proteínas, incluindo torresmo de rolo, pernil, búfalo, cordeiro, wagyu, picanha, costela fogo de chão e burgers na parrilla argentina.

O Burning Fest será embalado por uma programação musical repleta de shows de rock ao vivo e será uma opção de entretenimento para toda a família curtir durante o feriadão.

SERVIÇO

Burning Fest Batalha de Assadores

Quando: de 30 de maio a 2 de junho, das 12h às 22h

Onde: Estacionamento da Prefeitura de Osasco – Rua Narciso Sturline, s/n – Centro

Entrada gratuita. O público paga apenas pelo que consumir