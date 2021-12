Caminhão roubado com carga de carne avaliada em R$ 30 mil é localizado pela PM em Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano localizaram, no sábado (18), um caminhão carregado de carnes, em Osasco. A mercadoria recuperada está avaliada em R$ 30 mil.

A equipe foi solicitada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar um veículo, produto de roubo, que estaria sendo descarregado. O caminhão era rastreado e a última localização foi registrada na Rua São Miguel.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o veículo. Em seguida, o COPOM informou à equipe que as vítimas que estavam no caminhão foram deixadas na estação de Osasco.

O caso foi registrado no 5° DP de Osasco, que trabalha para identificar e prender os envolvidos no crime.