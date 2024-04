Caminhoneiro é preso em Carapicuíba após matar esposa em Campinas

Um caminhoneiro de 39 anos foi preso em Carapicuíba neste domingo (14), suspeito de matar a própria esposa, de 35 anos, em Campinas, no interior paulista, e em seguida fugir para a cidade onde familiares dele residem. As informações são do site G1.

Segundo a polícia, Jairo Ferreira dos Santos teria discutido com Tatiane Aparecida Mendes Dias em um bar de Campinas na madrugada de domingo. A vítima foi ao local tentar buscar as chaves de casa, mas o caminhoneiro só retornou por volta das 2h.

Horas depois, o corpo de Tatiane foi encontrado com sinais de esganadura dentro da residência do casal. Policiais tiveram que usar a casa vizinha para acessar o imóvel.

Jairo fugiu para Carapicuíba depois do crime. Por volta das 4h30, ele teria pedido carona admitindo que matou a esposa. Ao chegar na cidade, um tio do suspeito acionou a Polícia Militar relatando que o sobrinho havia confessado fazer “uma besteira” contra a mulher.

Os policiais encontraram Jairo transtornado na casa da família em Carapicuíba. Ele admitiu o crime e foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher em Barueri.

O caso foi registrado como feminicídio na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A vítima deixa duas filhas, de 14 e 6 anos. O casal estava junto havia 17 anos.