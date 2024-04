Mulher morre atropelada por micro-ônibus em Itapevi

Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada por um micro-ônibus na tarde deste sábado (13), na Rua Emílio Lehmann, em Itapevi. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. As informações são do site G1.

publicidade

Por volta das 16h30, o veículo teria sofrido uma falha no sistema de freios e atingido a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Dois homens de 24 e 29 anos também foram atingidos e precisaram ser socorridos e internados em hospitais da região.

O motorista do micro-ônibus, de 35 anos, alegou que o veículo teve problemas na frenagem, causando o acidente. Ele também ficou ferido e foi encaminhado ao PS Central de Itapevi.

publicidade

A colisão foi tão violenta que outros carros estacionados na via também foram atingidos. A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do caso. O delegado solicitou perícias ao Instituto de Criminalística e ao IML para apurar a situação do veículo e do motorista.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na Delegacia de Itapevi. As investigações prosseguem para esclarecer as causas do trágico acidente.