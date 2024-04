Venda de ingressos para Palmeiras x Internacional em Barueri começa nesta segunda-feira

Os ingressos para o jogo entre Palmeiras x Internacional, que ocorrerá na quarta-feira (17), às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda (15), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A comercialização para o público em geral abre via internet na terça-feira (16), às 10h.

Caso haja disponibilidade de ingressos, a venda na Arena Barueri acontecerá no dia do jogo (17/04), das 12 horas até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio.

O acesso à Arena Barueri ocorrerá somente com a apresentação do e-ticket, disponibilizado às 16h do dia partida – o torcedor precisa entrar em sua conta cadastrada no site www.ingressospalmeiras.com.br e fazer o download do bilhete virtual. Após a conferência da titularidade do ingresso, é possível passar pela catraca do estádio utilizando apenas o telefone celular. Os torcedores que comprarem meia-entrada também podem optar pelo e-ticket e comprovar o direito ao benefício na catraca de acesso ao estádio.

O jogo será realizado na Arena Barueri pois o Allianz Parque receberá o show da banda Jonas Brothers na terça-feira e por isso não estará pronto para a partida de quarta-feira.