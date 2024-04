Mais dois suspeitos de envolvimento na venda das armas do Arsenal de Guerra são presos em Santana de Parnaíba

Mais dois suspeitos de envolvimento na venda das armas do Arsenal de...

Dois suspeitos envolvidos na comercialização de metralhadoras subtraídas do Arsenal de Guerra, em Barueri foram capturados pelas autoridades fluminenses na noite da última quinta-feira (11), em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba. Jesser Marques Fidelix e Márcio André Beber Boaventura Júnior foram detidos e os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriram na sexta-feira (12), nove mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, visando alvos que orbitam em torno deles. Conforme o delegado Pedro Cassundé, esses indivíduos atuam como intermediários dos criminosos.

A dupla teria intentado comercializar o armamento com a facção Comando Vermelho. Uma denúncia anônima possibilitou a localização dos infratores. Em novembro passado, duas metralhadoras desviadas do arsenal foram encontradas na Praia da Reserva, dentro do veículo de Jesser.

“Iniciamos as investigações após a circulação de um vídeo na internet. Através das declarações de um colaborador, identificamos que Jessé e Márcio negociavam para empregar essas armas de fogo no conflito entre o Comando Vermelho e as milícias na Zona Oeste, nas regiões da Gardênia e Cidade de Deus”, explicou Cassundé.

Das 21 armas furtadas, 17 foram recuperadas e reintegradas ao Exército por meio de operações conjuntas das polícias paulista e carioca. As apurações militares sobre o furto apontam o envolvimento de pelo menos 8 pessoas no desvio dos fuzis e metralhadoras, sendo 4 militares e 4 civis (leia aqui e aqui)