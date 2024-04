Prefeitura realiza segunda entrega de títulos de extinção de débitos em Barueri

A Prefeitura de Barueri realiza nesta segunda-feira (15), às 18h30, no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) dos Altos, a segunda entrega de títulos de extinção de débitos dos Termos de Permissão de Uso (TPU) para moradores do Conjunto Habitacional Mirante dos Altos. Cerca de 300 famílias receberão os documentos, que fazem parte do Programa de Regularização Fundiária (Reurb).

O Reurb marca a maior ação habitacional já realizada no município. Através da Lei Municipal nº 3.038/2023, a prefeitura concede o título de propriedade definitiva aos moradores que estiverem em dia com a documentação necessária.

A primeira entrega de títulos no Mirante dos Altos ocorreu em 18 de março. Ao todo, o conjunto possui 700 apartamentos que serão regularizados. A lei beneficia 4.996 famílias de conjuntos habitacionais de interesse social.

Além dos Altos, o programa abrange a regularização de lotes, ocupações informais e apartamentos da CDHU no Jardim Paulista. As próximas entregas serão feitas nos conjuntos Aníbal Correa (300 apartamentos) e Jardim Paulista, São Paulo, São Paulo I e Piratininga (730 apartamentos já regularizados).