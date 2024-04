Homem flagrado com carro roubado tenta fugir, mas acaba detido em Osasco

Uma perseguição policial acabou com um indivíduo preso, no Jardim Bonança, em Osasco, após ter sido flagrado circulando com um veículo roubado. O caso aconteceu na tarde do sábado (13).

Equipes de patrulhamento com motocicletas do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária iniciaram o acompanhamento do carro da Chevrolet, modelo Tracker, de cor branca, que estava registrado como roubado.

Durante a tentativa de fuga, o condutor do veículo entrou na rodovia Anhanguera e depois, em Osasco. Ele foi alcançado e detido nas proximidades da rua Luiz Bonfá, no Bonança.

Com o indivíduo, os policiais encontraram um revólver calibre 38. Dentro do veículo, havia garrafas de bebida alcoólica, um televisor, uma parafusadeira, um videogame, o valor de R$ 264,50 em espécie, cartões bancários e uma réplica de pistola.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de Osasco, onde o criminoso permaneceu preso à disposição da Justiça.