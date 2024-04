Deic prende homem envolvido em roubo à banco em Carapicuíba

A polícia prendeu um homem de 40 anos envolvido em tentativa de roubo a caixa eletrônico com explosivos no Jardim Santa Brígida, em Carapicuíba. O suspeito já tinha passagem por crime semelhante em 2015.

O setor de inteligência da 5ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) localizou o galpão que supostamente servia para esconder veículos usados em crimes e monitorou a movimentação de veículos.

Durante a operação, reaizada na quinta-feira (11) foram apreendidos em um galpão de sua propriedade três armas de fogo, estabilizadores, apetrechos para carregamento de munição, 86 munições, um colete à prova de balas, uma picape e uma moto.

O homem alegou ser atirador esportivo, mas só tinha registro de uma das armas. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de uso restrito. As investigações continuam para localizar e prender outros envolvidos no roubo a caixa eletrônico com explosivos.