Segunda-feira (15) de calor

Segundo o serviço de meteorologia Climatempo, a segunda-feira (15) será mais um dia de calor e sol na região. A previsão é de céu limpo a parcialmente nublado durante toda a jornada.

As temperaturas devem registrar mínima de 20°C nas primeiras horas da manhã, subindo com o avanço do dia. A máxima pode alcançar 29°C no período da tarde.

À noite, o Climatempo prevê poucas nuvens e temperatura amena, com mínimas perto dos 23°C.

Esta condição de tempo quente e com baixa umidade permanece até terça (16), quando uma frente fria avançará pelo interior, aumentando a nebulosidade e as chances de chuva a partir de quarta-feira (17).