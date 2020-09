Caminhoneiros caem em armadilha e ficam reféns de bandidos em Osasco

Dois caminhoneiros e uma mulher caíram em um golpe, foram roubados e mantidos reféns de criminosos, em Osasco. Os sequestradores conseguiram fugir com um caminhão e R$ 3 mil reais de uma das vítimas.

Publicidade

As vítimas voltavam de Santos, no litoral paulista, quando aceitaram, por meio de um aplicativo de fretes, uma corrida para descarregar produtos em Goiás. Ao chegar no local combinado para pegar a mercadoria, os caminhoneiros e a namorada de um deles foram abordados por criminosos, que os levaram para um terreno em uma comunidade em Osasco.

As vítimas ficaram reféns dos bandidos por cerca de sete horas. Nesse período, os criminosos aproveitaram para roubar o dinheiro dos motoristas. “Eles pegaram o meu cartão de crédito, fizeram um saque de mais de R$ 3 mil. Mas graças a Deus, estou vivo e vida que segue”, contou uma das vítimas, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Publicidade

Pessoas que moram próximo ao terreno perceberam uma movimentação estranha e chamaram a Polícia Militar. Ao perceber que a polícia estava se aproximando do local, os criminosos abandonaram os reféns no terreno e fugiram levando os caminhões. As vítimas foram libertadas sem ferimentos.

Enquanto as vítimas prestavam depoimento na delegacia, um dos veículos roubados foi localizado pela PM. Outro caminhão e os criminosos ainda não foram encontrados.