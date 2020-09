Rapaz com deficiência intelectual que estava desaparecido é encontrado em Carapicuíba

Renan Viana de Abreu, de 31 anos, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (11), em Carapicuíba. Ele mora na Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba, e estava desaparecido desde sábado (5).

Renan tem deficiência intelectual e faz uso de medicamentos controlados. Segundo a mãe do rapaz, depois de sair do condomínio onde vive com a família, na tarde de sábado, Renan andou muito. Já em Carapicuíba, foi chamado pra jogar bola com algumas crianças que estavam na rua.

“O pai dos meninos achou estranho ver um grandão brincando com eles e perguntou quem era. Logo o Renan se identificou e o pai das crianças percebeu que ele não tinha maldade, perguntou se meu filho estava com fome e deu comida para ele”, explicou Véssia de Abreu, ao Visão Oeste.

Véssia disse que uma vizinha do pai das crianças viu o Renan no “Balanço Geral”, da Record TV, e entrou em contato com ela. “Meu filho está bem, graças a Deus. A gente encontrou ele bem sujinho, mas essa família que estava com ele ofereceu até um colchão pra ele dormir”.

“Eu agradeço muito a todos que ajudaram a divulgar o desaparecimento do meu filho. Agora ele está com a gente e está bem. Jamais vou esquecer da força que me deram ao compartilharem e me ajudarem a encontrá-lo”, completou Véssia.