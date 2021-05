Campanha “Adote um Pet, Adote um Amigo” é retomada no Continental Shopping

A AVAMA (Ação Pró Vida Animal e Meio Ambiente) e o Continental Shopping, na divisa entre Osasco e São Paulo, retomam a campanha “Adote um Pet, Adote um Amigo” neste fim de semana, 8 e 9 de maio.

A ação, que acontece desde 2017 e já garantiu um novo lar para quase 2 mil cães e gatos, volta a se instalar no empreendimento todos os fins de semana, das 12h às 18h.

Para evitar aglomerações, haverá distribuição de senhas para os interessados em participar do processo de adoção. As senhas podem ser retiradas no local.

Os interessados devem ter 18 anos ou mais, apresentar documento com foto e cópia do comprovante de residência atual. Depois de entregar os documentos, o candidato passa por uma breve entrevista e, se for aprovado, preenche um Termo de Adoção Responsável, passando a assumir todos os cuidados necessários para o bem-estar e saúde do animal. A adoção é totalmente gratuita.

Adoção Pet – Continental Shopping

Data: Retomada neste fim de semana (8 e 9) e todos os sábados e domingos, das 12h às 18h // Contato: (11) 96734-9878 – Jacy // Mais informações: (11) 4040-4981