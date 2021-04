Campanha da Câmara de Osasco para arrecadar alimentos termina nesta quinta (22)

A Câmara Municipal de Osasco mobilizou os vereadores e servidores para realizar uma campanha de arrecadação de alimentos. O recebimento de doações segue até às 16h desta quinta-feira (22), pelo sistema drive- thru instalado na sede da Câmara, na entrada da Avenida dos Autonomistas.

A meta da ação é receber cinco toneladas de alimentos para serem distribuídos às famílias carentes de Osasco, em situação de vulnerabilidade social ou afetadas com a queda da renda familiar, provocada pela pandemia de covid-19.

A campanha promovida pelo Legislativo osasquense, que teve início no dia 15 de abril, foi intensificada durante essa semana, quando o tema foi discutido também na sessão ordinária que aconteceu na terça-feira (20). Na ocasião, foram discutidas outras ações para fortalecer o combate à fome no município.

A vereadora Elsa Oliveira (Podemos), por exemplo, quer criar um Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Combate à Fome. A solicitação foi apresentada aos demais parlamentares durante a sessão ordinária, por meio de uma indicação.

“É muito pertinente falarmos sobre isso em um momento em que quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam com qualidade, nem na quantidade suficiente. Destes, 19 milhões não tem sequer o que comer dentro de suas casas. Graças a Deus, temos ainda muitos brasileiros solidários, que têm feito doações para estas famílias. Somos eternamente gratos por estas doações”, declarou a vereadora.

“Fui visitar O Banco de Alimentos da nossa cidade e vi a importância do combate ao desperdício e da garantia de uma alimentação adequada que precisamos dar a estas pessoas. Com a criação desse fundo, as empresas poderão doar recursos para que esse fundo faça a distribuição para as entidades do terceiro setor cadastradas no nosso município”, finalizou a parlamentar.

