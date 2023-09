Campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 15 de setembro

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) prorrogou a campanha de vacinação contra Influenza (gripe) para a população acima de seis meses até o dia dia 15 de setembro.

A meta de cobertura para o Estado é de 90%, no entanto, no dia 25 de agosto, foram atingidos apenas 49,5%.

A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan, é segura e eficaz. Como o vírus tem alta capacidade de mutação e muda suas características ao longo do tempo, é preciso se imunizar todos os anos. A cepa do vírus H1N1 usada em 2023, por exemplo, é diferente da que foi usada para produzir os imunizantes no ano passado.

Na região, a vacina está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Confira abaixo os endereços das unidades de saúde da região e informe-se sobre os horários de atendimento:

