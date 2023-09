Eleição de conselheiros tutelares em Osasco será em outubro

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realiza a eleição dos novos Conselheiros Tutelares de Osasco no dia 1º de outubro. A votação será feita das 8h às 17h, em 10 escolas da rede municipal de ensino.

A expectativa é que participem 3% dos eleitores aptos, cerca de 18 mil eleitores, nas 122 seções eleitorais disponibilizadas e acompanhadas pela Comissão Especial.

Denúncias no período de votação do dia 1º de outubro deverão ser protocoladas por escrito, contendo provas ou indício de provas, na sede do CMDCA (Rua Fiorino Beltrano, 77 – Centro), no período das 8h às 17h. As denúncias também poderão ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Os resultados finais serão divulgados na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), no dia 06/10/2023, site www.osasco.sp.gov.br.

Confira os locais de votação:

1 – CONSELHO SUL

EMEF Renato Fiuza Teles (Rua Orlando Torres, 490 – Conceição)

EMEF Quintino Bocaiúva (Rua Dr. Bento Vidal, 87 – Novo Osasco)

CEU José Saramago (Avenida João de Andrade – Santo Antônio)

2- CONSELHO NORTE

EMEF Therezinha Martins Pereira (Rua Porto Alegre, s/n – Rochdale)

EMEF Irmã Tecla Merlo (Rua Ametista, 7 – Mutinga)

EMEF Victor Brecheret (Avenida João Ventura dos Santos, 2199 – Jardim Baronesa)

CEU Dra. Zilda Arns Neumann (Rua Thêda Figueiredo Rega, 155 – Jardim Elvira)

3 – CONSELHO CENTRO

EMEF Prof. João Larizzatti (Avenida Hildebrando de Lima, 960 – Vila Quitaúna)

EMEF Prof. Luciano Felício Biondo (Avenida Flora, 271 – Jaguaribe)

EMEF Laerte José dos Santos (Rua Dante Rivaldo, s/n – Vila Osasco)

Mais informações podem ser obtidas diretamente com a equipe do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no telefone (11) 3682-0174, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.