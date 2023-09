Cleber Machado agora é do SBT

O narrador Cleber Machado assinou contrato com o SBT, de Osasco, nesta semana.

O profissional, que ficou 35 anos na Globo e foi demitido no início do ano, deve ter intensa atuação no canal osasquense, comandando as partidas pela fase final da Copa Sul-Americana, Champions League e outras competições tão atraentes quanto, como a Liga Europa.

Machado publicou o momento da assinatura do novo contrato em suas redes sociais. “Tudo assinado. Já me sentindo confortavelmente em casa”, disse.

Com o seu novo contratado, o SBT mostra que o esporte não será passageiro na emissora, que já tem direitos adquiridos de torneios importantes de futebol e pretende participar da licitação do Brasileirão em 2025.

Nem a emissora, nem Machado divulgaram o período de contrato, data de estreia ou valores. De acordo com o jornalista Leo Dias, Cleber chegou a receber R$ 500 mil por mês na ex-emissora.

