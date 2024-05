Campanha do Agasalho de Barueri distribui cobertores e moletons novos a instituições

A Campanha do Agasalho de Barueri segue com a distribuição de cobertores, mantas e moletons novos a adultos, crianças e jovens atendidos por instituições na cidade.

Nesta semana, a ação beneficiou pessoas atendidas por entidades como Cáritas, Casa de Passagem, Cooperativa Unindo Forças, Empório Mães Cuidadoras III e Cepac. Nessas instituições, foram doados 167 cobertores, 195 mantas e 642 peças de agasalho de moletom.

Na semana anterior foram atendidos pacientes do Centro de Hemodiálise Hospital Municipal de Barueri, as mães da Maternidade Municipal e do setor neonatal do HMB, além de frequentadores da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD).

Quem quiser colaborar com a Campanha do Agasalho de Barueri pode entrar em contato pelo telefone (11) 4199-2818.