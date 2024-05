Festival de Sopas Ceagesp começa nesta semana; R$ 59,90 por pessoa

Será aberta nesta quarta-feira, 29 de maio, a temporada 2024 do tradicional Festival de Sopas Ceagesp, na Vila Leopoldina, zona Oeste de São Paulo. Como em todos os anos, o evento oferece semanalmente variados tipos de caldos e cremes, incluindo a famosa “Sopa de Cebola”.

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de R$ 59,90 por pessoa e não há cobrança de taxa de serviço. Nesse valor fixo por pessoa, estão inclusos também acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Vinhos, refrigerantes, sucos e sobremesas, além dos itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até 5 anos não pagam; de 6 a 10 anos, pagam metade do valor. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%).

Cardápio e funcionamento

Nesta primeira semana [de 29 de maio a 2 de junho], o cardápio do evento traz: sopa de rabada, capeletti in brodo, caldinho de sururu, creme de couve-flor com roquefort, sopa Minestrone vegetariana com shitaki, além da sopa de cebola, nas versões gratinada e sem gratinar.

O Festival de Sopas funcionará de quarta a domingo, das 18h às 23h30, no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 1º de setembro. O endereço é avenida Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, onde também há estacionamento.