Campeão da Copa São Paulo, Basket Osasco se prepara para encarar o Corinthians

O Basket Osasco conquistou neste domingo (27) o título da Copa São Paulo de Basquete Masculino. Na grande decisão, o time comandado pelo técnico João Ricardo venceu o Basquete Tatuí por 88 a 61, no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba. Na semifinal de sábado (26), a equipe osasquense superou a anfitriã Liga Sorocabana por 64 a 56.

Os destaques da finalíssima foram o ala-armador Edu Mariano, com 15 pontos, seis rebotes e sete assistências, o pivô Gabriel, que registrou um duplo-duplo (13 pontos e 10 rebotes), o ala-armador Thiaguinho, com 11 pontos e quatro assistências, além de Gustavo Scaglia e Gustavo Nascimento, cada um com 10 pontos.

“Um título no momento em que estamos vivendo, durante a pandemia, nos dá muita alegria. É um feito histórico para o esporte de Osasco e mostra que nosso trabalho é sério e estamos no caminho certo”, destacou o técnico João Ricardo Lourenço.

Já Gustavo Nascimento, talento de 20 anos revelado nas categorias de base do Basket Osasco, não escondeu a satisfação pelo primeiro título no time adulto.

“Fizemos um grande jogo e estou muito feliz pela conquista. Tenho trabalhado bastante, prestando atenção no que os atletas mais experientes têm para me dizer, e quero evoluir ainda mais diariamente para buscar grandes resultados com a camisa do Basket Osasco ”, reforçou.

Agora, a Coruja volta todas as suas atenções para o Campeonato Paulista da Divisão Especial A1, competição que disputará pelo sexto ano consecutivo. No próximo sábado (3), ao time recebe o Corinthians, às 19h, no ginásio Geodésico, em Osasco.

Todos os jogos do Estadual serão realizados sem a presença de público, seguindo protocolo elaborado pela Federação Paulista de Basketball e autoridades sanitárias, visando reduzir a transmissão do coronavírus e controle da pandemia.