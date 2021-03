Campeonato Brasileiro: após 6ª vitória, Basket Osasco enfrenta o Botafogo nesta sexta (12)

O Basket Osasco venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (10), a Coruja bateu o Vila Nova pelo placar de 79 a 55. Essa foi a 6ª vitória osasquense em oito jogos da competição.

Assim como na partida anterior, o Basket Osasco conseguiu impor seu ritmo perante os goianos desde o início do confronto. Segundo o treinador João Ricardo Lourenço o jogo coletivo foi fundamental na vitória, mas a equipe contou com uma excelente partida de seu experiente pivô Lupa.

O atleta foi o cestinha da partida com 15 pontos, líder em rebotes com 7 bolas ganhas e, com 4 assistências, foi o líder também nesse quesito. “Parabenizo o time de Osasco, conseguimos nos recuperar depois de duas derrotas que sentimos muito. Agora é colocar ‘os pingos nos is’, temos que fazer o melhor possível”, disse Lupa.

A quinta-feira será de descanso para o Basket Osasco, que fará apenas trabalho regenerativo. O próximo confronto da equipe será na sexta-feira (12), às 16h30, contra o Botafogo em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

