Lojas do Shopping União de Osasco mantêm drive thru e delivery durante fase Vermelha

O Shopping União de Osasco segue com apenas os serviços essenciais abertos, de acordo com as restrições da fase Vermelha do Plano São Paulo. Já as demais lojas e serviços estão funcionando nos sistemas Drive-Thru e Delivery, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

No caso dos serviços essenciais, permanecem em funcionamento o Hipermercado Extra, Drogaria São Paulo, Lojas Americanas, Makro, Sodimac, Kalunga, Lavoisier, Óticas Diniz, Poupatempo (retirada de documentos mediante agendamento), Banco Bradesco e Odonto Alberti (com agendamento).

Outro serviço disponível nas dependências do shopping é o pagamento presencial de fatura das lojas de departamento Renner, Pernambucanas, Marisa e Caedu, com totens disponíveis em frente às lojas.

Já para quem quer fazer compras e retirar no drive thru, basta acionar a loja (por meio do telefone destacado nos canais de comunicação do shopping), escolher os produtos, data de retirada e forma de pagamento. O lojista é responsável pela organização da entrega do produto no ponto de Drive Thru, com acesso por meio de todas as entradas do shopping, de segunda a sábado, entre 10h e 22h; e das 14h às 20h aos domingos e feriados, seguindo as devidas medidas de segurança.

No caso do delivery, o serviço está disponível para os restaurantes por meio dos aplicativos de entrega. Mais informações podem ser encontradas no site do Shopping União de Osasco ou nas redes sociais do empreendimento.

Confira os horários dos serviços em funcionamento no Shopping União de Osasco:

Hipermercado Extra: Segunda a sábado – das 8h às 20h / Domingos e feriados – das 10h às 18h

Drogaria São Paulo: Diariamente – das 10h às 20h

Lojas Americanas: Segunda a sábado – das 10h às 19h / Domingo – das 10h às 18h

Makro: Segunda a sábado – das 7h às 22h / Domingos e feriados – das 8h às 18h

Sodimac: Segunda a sábado – das 8h às 20h / Domingos – das 9h às 19h

Kalunga: Segunda a sábado – das 10h às 22h / Domingo – das 11h às 18h

Lavoisier: Segunda a sexta – das 8h às 19h / Sábado – das 6h às 18h / Domingo – das 07h às 15h

Óticas Diniz: Segunda a sábado – das 11h às 20h

Poupatempo: Segunda a sexta – das 7h às 19h / Sábado – das 7h às 13h (somente retirada de documentos mediante agendamento)

Bradesco: Segunda a sexta – das 10h às 14h

Odonto Alberti: Segunda a sexta – das 09h às 19h / Sábado – das 09h às 12:30 (somente com agendamento)

