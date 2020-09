Candidatura de “Dateninha” a prefeito de Osasco será confirmada no domingo (13)

A candidatura de Marco Souza, o “Dateninha”, a prefeito de Osasco será oficializada em convenção do partido dele, o Solidariedade, no domingo (13). O vice na chapa é o empresário Marco Ribeiro, presidente do PROS no município. Além deles, a coligação pretende lançar 64 candidatos a vereador.

Marco Souza é conhecido como “Dateninha” devido à semelhança com o apresentador José Luiz Datena. Ele nasceu em Quitaúna e mora com a família no Jardim das Flores. Formado em Direito e em Ciências Políticas, já foi candidato a vereador e a deputado federal.

“A política no país atravessa um momento que exige união. Acredito que a nossa cidade precisa de mudança, pela falta de gestão. Pretendemos investir para trazer novos empreendedores favorecendo a geração de empregos”, afirma o pré-candidato a prefeito.

As convenções do Solidariedade e do PROS (Partido Republicano da Ordem Social) serão realizadas na Câmara Municipal de Osasco, das 9h às 12h de domingo (13). O evento terá acesso controlado, seguindo as medidas de biossegurança e proteção contra a disseminação da covid-19, com uso obrigatório de máscaras.

Outros candidatos a prefeito de Osasco nas eleições municipais de novembro são o prefeito Rogério Lins (Podemos), que tentará se reeleger, o ex-prefeito e deputado estadual Emidio de Souza (PT), o vereador Dr. Lindoso (Republicanos) e Reinaldo Mota (PRTB).