Cãozinho é levado para banho e tosa e morre por maus tratos em pet shop em Carapicuíba

O dono de uma pet shop de Carapicuíba é acusado de maus tratos a animais após a morte de um cachorro levado para banho e tosa.

O cãozinho Scooby foi levado ao estabelecimento, no Jardim Maria Beatriz, para banho e tosa no início do mês. Quando a tutora, Janice, foi buscar o animal, percebeu que ele apresentava um comportamento estranho, estava bastante sonolento. Questionado, o dono da pet shop afirmou que havia dado uma medicação para o cão ficar calmo.

Em casa, Scooby começou a passar mal. A tutora retornou à pet shop e, desta vez, o proprietário decidiu encaminhar o animal para uma clínica veterinária, onde foi constatado que o cachorro sofreu maus tratos, com sinais de enforcamento, lesões no corpo e no focinho. O Scooby não resistiu aos ferimentos e morreu. Enquanto os profissionais da clínica lutavam para salvar a vida do cachorro, o dono da pet shop foi embora do local.

O caso foi denunciado pelo guarda municipal e ativista da causa animal Leandro Rodrigues, que foi até a pet shop acompanhado da GCM de Carapicuíba e levou ao registro de um boletim de ocorrência no 2º DP da cidade por maus tratos contra o dono da pet shop.

Além dos maus tratos, o comerciante terá de responder sobre a suposta aplicação de medicamento no animal sem ser veterinário. O dono da pet shop declarou que o responsável pelo serviço de banho e tosa no qual o cão teria sido maltratado é um ex-funcionário que pediu dispensa no mesmo dia do caso. “Quem fez o procedimento não fui eu”, declarou.

