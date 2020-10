CAPS Infantil de Osasco será reaberto nesta segunda-feira (12)

A partir de segunda-feira (12), o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) Liliane Alves Dias, localizado na Avenida João Batista, 1071, no Centro de Osasco, volta a atender crianças e adolescentes. O espaço passou por reforma e foi entregue pela Prefeitura de Osasco na quinta-feira (8).

No local, foram realizadas manutenção elétrica, hidráulica, manutenção nos telhados, pintura, troca de iluminação, novo paisagismo para o ambiente externo e novo layout para os ambientes internos. A reforma também contemplou banheiros, salas de atendimentos, sala de enfermagem, sala de convivência, brinquedoteca, cozinha, almoxarifado e recepção.

O CAPS Infantil realiza mensalmente mais de 350 atendimentos para crianças e adolescentes com transtorno mental moderado ou grave, de acordo com a administração municipal. Há casos em que os familiares também são acolhidos pela equipe técnica, que é formada por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Durante o período em que o espaço passou pela revitalização os atendimentos foram transferidos para o CAPS Adulto, no Km 18. Com a conclusão das obras, os pacientes voltam a ser assistidos na Avenida João Batista a partir do dia 12 de outubro, com horário de atendimento das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Os atendimentos realizados na unidade são feitos por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde ou por solicitação dos pais que buscam ajuda direto no CAPS Infantil. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 3692-8812.