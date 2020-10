Dia das Crianças terá live da Liga da Alegria direto do Plaza Shopping Carapicuíba

Para celebrar o Dia das Crianças, a Liga da Alegria vai transmitir uma live diretamente do Plaza Shopping Carapicuíba, na segunda-feira (12). O evento online terá ainda a participação do mágico Ossamá Sato e do personagem Chiquinho HB.

A criançada vai poder curtir danças, mágicas, brincadeiras e muito humor durante a live que será realizada a partir das 15h. O evento virtual tem apoio do Instituto Jô Clemente, a antiga APAE de São Paulo, e poderá será transmitido na página oficial da Liga da Alegria no Facebook ou no canal no YouTube.

A Liga da Alegria pertence a WB Produções e é formada por dois bailarinos, produtores e dançarinos profissionais de gêneros musicais como ballet clássico, jazz, hip hop e estilo contemporâneo. O grupo é conhecido por unir dança e humor ao profissionalismo, além do respeito com o público.

Serviço

Live de Dia das Crianças com a Liga da Alegria

Quando: Segunda-feira 12/10, a partir das 15h

Participações especiais: Mágico Ossamá Sato e Chiquinho HB

Onde assistir: Página da Liga da Alegria no Facebook ou no canal no YouTube

