CAPS Osasco oferece aulas gratuitas de yoga às quartas-feiras no Parque Piratininga

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) está oferecendo todas às quartas-feiras, aulas gratuitas de yoga no Parque Piratininga, em Osasco (Rua dos Hebreus, 111).

A ação, chamada “Práticas Integrativas – Yoga no Parque”, é aberta ao público e visa integrar os pacientes da unidade com munícipes que frequentam o parque.

O Hatha Yoga une posturas físicas associadas ao controle da respiração e meditação, visando a melhora da saúde mental, consciência corporal, desenvolvimento da paciência, redução de ansiedade e impulsividade, melhora postural e equilíbrio emocional e físico, bem como melhorias no sistema imunológico.

O programa é organizado pelo professor Ari Osvaldo Alves, funcionário público, fisioterapeuta, especialista em fisiologia do exercício, mestre em terapia intensiva e mestrando em Neurologia, que é quem comanda as aulas, juntamente com a coordenadora técnica do CAPS AD, psicóloga Beatriz Espósito, e a enfermeira técnica do CAPS AD, Elizabeth Aparecida da Silva.

Quem tiver interesse em fazer as aulas pode ir direto ao Parque do Piratininga, sem a necessidade de inscrição prévia. Menores devem estar acompanhados por um responsável. É recomendado usar roupas leves, tênis, levar uma garrafa com água e um colchonete/tapete tatame para fazer os exercícios com mais conforto. As aulas são ao ar livre, todas as quartas-feiras, às 9h (suspenso nos dias de chuva).