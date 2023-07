Shopping Tamboré oferece recreação gratuita e inflável gigante durante as férias de julho

O Shopping Tamboré preparou duas atrações especiais para as crianças durante as férias de julho.

A primeira, gratuita, é o Taste Lab, novo espaço com brincadeiras de rua gratuitas de quinta a domingo das 14h às 17h. As atividades são oferecidas em parceria com a Estação Kids, a brinquedoteca do Shopping Tamboré.

Localizado no corredor da Decathlon, o Taste Lab contará com pintura facial, bambolê, bolha de sabão, corrida de saco, amarelinha, entre outras brincadeiras, todas acompanhadas por monitores.

A segunda atração é o Jump Around, o maior inflável da América Latina, que fica no Tamboré até 27 de agosto. A atração, montada no estacionamento do shopping, conta com enormes escorregadores, estruturas de escalada, pistas, obstáculos e muito mais. Aberto à todas as idades, as brincadeiras são guiadas por monitores.

As sessões de 30 minutos custam R$40,00. Crianças com idades entre 0 e 5 devem estar acompanhadas de um adulto que, neste caso não paga o ingresso. Ingresso para PCD sai por R$20,00, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente, quando necessário. Participantes do programa de relacionamento do shopping tem desconto: 1 estrela 5%, 2 estrelas 10% e 3 estrelas 15%.

As crianças poderão ainda brincar no Parque da Lhama, instalado na Praça de Eventos, com piscina de bolinhas, tobogã e escorrega. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. O ingresso custa R$40,00 para 30 minutos de permanência.

O Shopping Tamboré fica na Avenida Piracema, 669, Tamboré, Barueri.